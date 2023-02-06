Англія

Джессі Марш втратив свою посаду.

Лідс оголосив про звільнення Джессі Марша з посади головного команди. Про це повідомляється на офіційному сайті.

Лідс веде боротьбу за збереження місця в АПЛ. Команда не виграє в чемпіонаті вісім матчів поспіль і зрівнявся за очками з Евертоном, який йде 18-м.

49-річний Марш пропрацював на своїй посаді менше ніж рік. У лютому 2022 року він замінив на цій посаді Марсело Б'єлсу. Разом із Маршем покинуть Лідс три його помічники.

Додамо, що Марш був звільнений після поразки Лідсу в гостьовому матчі АПЛ Ноттінгем Форест (0:1) в останньому турі.