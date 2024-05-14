Англія

Все задля того, щоб Арсенал не став чемпіоном Англії.

Сьогодні, 14 травня, на Тоттенгем Готспур Стейдіум Тоттенгем прийматиме Манчестер Сіті в рамках перенесеного матчу 34-го туру АПЛ.

Sky Sports провів опитування серед фанатів "шпор", хто переможе в сьогоднішньому матчі. Більшість (56%) бажають, щоб їхні улюбленці програли. 44% — за перемогу своєї команди.

Річ у тім, що перемога дозволить Ман Сіті вийти в лідери АПЛ перед останнім туром. В разі здобуття трьох очок підопічні Пепа Гвардіоли випереджатимуть Арсенал на два пункти. Фанати "шпор" не хочуть, щоб принциповий суперник (Арсенал) здобув чемпіонський титул.

В останньому турі АПЛ Ман Сіті зіграє вдома з Вест Гемом, а Арсенал прийматиме Евертон.