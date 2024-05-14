Україна

Наставник житомирської команди поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Тренер житомирського Полісся Володимир Книш прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (1:0).

"Ви знаєте, ми всі зараз проходимо такий футбольний шлях, в таких умовах... Треба подякувати гравцям обох команд за те, що вони все витерпіли. Тому що це дійсно дуже важко. Емоційно та фізично це був дуже важкий поєдинок.

Кривбас заслуговує того місця, на якому знаходиться: по грі, складу, відношенню до справи. Тому дуже приємно, що ми тут виграли.

Чи готове Полісся до єврокубків, якщо туди потрапить? Рахую, що так. Наш клуб не стоїть на місці, він розвивається. Є амбітні плани підсилюватись. Сподіваюсь, будемо досягати все більших висот.

Чи буде Сергій Шищенко головним тренером в наступному сезоні? Це більше питання до керівництва. Все можливо", — наводить слова Книша прес-служба Кривбасу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Полісся.