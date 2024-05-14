Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал здобув перемогу над Гранадою, Барселона виграла у Реала Сосьєдад та інше.

Результати туру

Жирона не змогла виграти у Алавеса

Команді Мічела не вдалося здобути необхідний результат.

Все розпочиналося чудово, коли Ерік Гарсія забив після передачі Віктора Циганкова, але потім ініціатива за моментами перейшла на користь Алавеса.

Крім голу Йона Гуріді було ще декілька епізодів, в яких лише Пауло Гассаніга, а десь і везіння рятували від пропущеного м'яча.

Втім, Жирона забила ще один, коли Артем Довбик чудовим асистом віддав пас на Янгеля Ерреру, який не промахнувся.

Закріпити перевагу не вийшло, а суперник відповів своїм голом на завершальних хвилинах. Не вистачило зовсім трохи. В підсумку, лише нічия.

Наразі Жирона може віддати друге місце у випадку невдач у наступних матчах та перемог Барселони.

Реал вдома переграв Гранаду

В цьому матчі не було особливої інтриги. Обидві команди намагалися в першу чергу робити акцент на півзахист. Браїм Діас, Арда Гюлер і Каміль Южвяк брали участь у кількох атаках, але це не принесло особливих результатів.

Гранада іноді виходила у цікаві контратаки, але рідко завершувала їх ударами. Реал, в свою чергу, спокійно контролював ситуацію, а в якийсь момент Браїм Діас увірвався з правого флангу і після незначного рикошету м'яч пройшов повз захисників Гранади та Луку Модрича, а Фран Гарсія забив свій перший гол за королівську команду. Перед перервою Брахім чудово зіграв, Фран Гарсія переправив м'яч на Арду Гюлера, а Реал повів у два голи.

Другий тайм розпочався потужною атакою Реала. Після пасу від Дані Себальоса Діас пробіг 50 метрів і обійшов кількох суперників, а потім забив третій гол своєї команди у цьому матчі. Минуло 10 хвилин, і королівська трійка Гюлер, Модрич і Діас легко пройшли захист господарів ще раз і іспанський півзахисник оформив дубль. У цьому матчі підопічні Карло Анчелотті забили майже все, не зустрічаючи практично жодного опору з боку суперників.

Хоселу мав кілька чудових нагод у другому таймі, але жодну з них не використав. В свою чергу Арда Гюлер також виступив непогано, часом демонструючи неймовірні технічні навички, але в той же час виявляючи велику зрілість, знаючи, коли пришвидшувати темп, а коли сповільнити.

Хороша перемога мадридського Реалу. Вдалося добре себе проявити деяким резервним гравцям. Крім того, надати деяким футболістам ігрового тонусу. Тому можна було сміливо святкувати чемпіонський титул.

Барселона перемогла Реал Сосьєдад

Перші дві чверті матчу не принесли особливих емоцій. Барселона намагалася провести позиційну атаку, а гості зосередилися на дальніх передачах у бік найактивнішого на полі Шеральдо Бекера. Одну з них форвард навіть реалізував у гол, але в момент передачі опинився в офсайді.

Барселона прокинулася ближче до завершення першого тайму. Спочатку до голу був близький Рафінья, який точним ударом з-за меж штрафного майданчика влучив у штангу. Через деякий час господарі змогли відсвяткувати гол: Роберт Левандовські блискуче віддав пас на Ілкая Гюндогана, півзахисник виконав пас на Ламіне Ямаля, а наймолодший гравець на полі відкрив рахунок ударом у дальній кут.

У другому таймі домінувала Барселона, але підопічні Хаві не мали явних можливостей збільшити рахунок. Сигнал подав дуже активний Рафінья, який після години гри сильним ударом спробував переграти Алекса Реміро, але голкіпер гостей відбив його удар. У відповідь Браїс Мендес опинився один на один з Марк-Андре тер Штегеном після помилки Гюндогана, але пробив мимо.

Щоб змінити хід гри, Хаві вирішив провести заміни. Зокрема могла зіграти одна з них — Ферран Торрес замінив Роберта Левандовські і через десяток секунд міг забити, але його удар із великими труднощами відбив Реміро. Активними були і гравці гостей, що вийшли на заміну, особливо Такефуса Кубо.

Атаки Барселони тривали, і вони дали результат у компенсований час. Альваро Одріосола торкнувся м'яча рукою у власному штрафному майданчику, а Рафінья впевненим ударом реалізував пенальті.

Барселона здобула важливі три очки, завдяки цьому обігнавши Жирону в гонці за друге місце в турнірній таблиці.

Коротко про інші матчі туру:

- Мальорка виграла у Лас-Пальмаса (1:0). У першому таймі голом відмітився Джованні Гонсалес.

- Вільярреал вдома переміг Севілью (3:2). Дублем відмітився Александер Серлот, який забив вирішальний м'яч у доданий час другого тайму.

- Атлетік зіграв в результативну нічию з Осасуною (2:2). Більшість голів відбулися у другому таймі, а Ас'єр Вільялібре зрівняв рахунок у компенсований час.

- Хетафе виграв у Кадіса (1:0). Єдиний гол забив Рубен Алькарас.

- Атлетіко мінімально переміг Сельту (1:0). Ближче до завершення матчу м'ячем відмітився Родріго де Пауль.

- Валенсія зіграла у нульову нічию з Райо Вальєкано (0:0). У другому таймі на поле вийшов Роман Яремчук, але нічим особливим не відмітився.

- Бетіс виграв у Альмерією (3:2). На рахунку Іско гол+пас.