Англія

Бразильський форвард "шпор" має м'язову травму.

Нападник Тоттенгема Рішарлісон не зможе допомогти своїй команді у заключних матчах цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Рішарлісон пропустить останні два матчі через травму литкового м'яза", — сказав головний тренер "шпор" Анге Постекоглу.

Таким чином, 27-річний бразилець не зіграє проти Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед.

Цього сезону Рішарлісон провів 31 матч, у яких забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 36 турів Тоттенгем набрав 63 очки і посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.