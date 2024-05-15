Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брайтон та лондонський Челсі.

Брайтон та лондонський Челсі зіграють поміж собою перенесений матч тридцять четвертого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Амекс.

Роберто Де Дзербі, після нічиєї проти Ньюкасла (1:1), залучив до стартового складу Лемпті на правому фланзі оборони, тоді як Педро очолить атаку.

Маурісіо Почеттіно, на тлі перемоги над Ноттінгем Форест, використав із перших хвилин Гюсто та Чалобу в лінії захисту, тоді як Михайло Мудрик зберіг на лівому флангу атаки.

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, Вебстер, Данк, Ігор, — Гросс, Гілмор — Буонанотте, Енсісо, Адінгра — Педро.

Запасні: Стіл, Атом, Барко, Оффіа, Лаллана, Модер, Балеба, Велбек, Фаті.

Челсі: Петрович — Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Сілва, Чілвелл, Джеймс, Колвілл, Казадеї, Угочукву, Стерлінг, Нкунку.



Гра Брайтон — Челсі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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