Капітан команди Еріка тен Гага прокоментував перемогу над Ньюкаслом.
Бруну Фернандеш, Getty Images
16 травня 2024, 09:55
Манчестер Юнайтед напередодні обіграв Ньюкасл у перенесеному домашньому матчі в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ
Після завершення гри капітан "Червоних дияволів" Бруну Фернандеш прокоментував виступ власної команди.
"Очевидно, що роботу ще не завершено. У нас ще є одна гра в Прем'єр-лізі, а потім — найважливіша гра сезону, фінал Кубка Англії.
Це був важкий сезон. Таблиця це наочно демонструє, і ми всі це усвідомлюємо. Уболівальники були неймовірні й підтримували нас увесь сезон. Ми всі цінуємо те, що вони для нас роблять.
Ми хочемо грати інакше, грати краще, і вболівальники заслуговують на це. Ми повинні були їм якось відповісти, ми намагались це робити, але результати цього не підтверджують. Ми наполегливо працювали, і кожен викладав усе можливе, цього недостатньо. Ми повинні робити більше.
У нас ще є дві гри в цьому сезоні, і ми повинні закінчити рік якнайкраще.
Моє майбутнє в Юнайтед? Я буду тут до тих пір, поки клуб не захоче мене позбутись. Як мені здається зараз, клуб хоче, щоб я був частиною його майбутнього.
Якщо ж ця думка зміниться з якихось причин, то я піду", — заявив португальський виконавець.
У заключному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме в Брайтона.