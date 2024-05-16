Англія

Капітан команди Еріка тен Гага прокоментував перемогу над Ньюкаслом.

Манчестер Юнайтед напередодні обіграв Ньюкасл у перенесеному домашньому матчі в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри капітан "Червоних дияволів" Бруну Фернандеш прокоментував виступ власної команди.

"Очевидно, що роботу ще не завершено. У нас ще є одна гра в Прем'єр-лізі, а потім — найважливіша гра сезону, фінал Кубка Англії.

Це був важкий сезон. Таблиця це наочно демонструє, і ми всі це усвідомлюємо. Уболівальники були неймовірні й підтримували нас увесь сезон. Ми всі цінуємо те, що вони для нас роблять.

Ми хочемо грати інакше, грати краще, і вболівальники заслуговують на це. Ми повинні були їм якось відповісти, ми намагались це робити, але результати цього не підтверджують. Ми наполегливо працювали, і кожен викладав усе можливе, цього недостатньо. Ми повинні робити більше.

У нас ще є дві гри в цьому сезоні, і ми повинні закінчити рік якнайкраще.

Моє майбутнє в Юнайтед? Я буду тут до тих пір, поки клуб не захоче мене позбутись. Як мені здається зараз, клуб хоче, щоб я був частиною його майбутнього.

Якщо ж ця думка зміниться з якихось причин, то я піду", — заявив португальський виконавець.

У заключному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме в Брайтона.