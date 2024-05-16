Англія

Керманича можуть залишити працювати з командою.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель у своєму першому повноцінному сезоні в клубі разом із командою програв змагання за всі можливі трофеї.

Висновок ради директорів після такого досвіду співпраці був очевидним — керманичу ще за ходом другої частини сезону оголосили про майбутнє завершення стосунків.

Однак тоді рішення було суто емоційним, а коли справа дійшла до юридичної складової питання звільнення головного тренера, то "Рекордмайстер" були не настільки різкими.

Річ у тім, що в Тухеля залишається чинним контракт до завершення наступного сезону, тоді як його дострокове припинення обійдеться Баварії недешево.

Оскільки клуб за останні роки пережив кілька змін тренерів за схожим сценарієм, "Рекордмайстер" хотіли б уникнути зайвих витрат, тому єдиним варіантом для них залишається продовження роботи Томаса на своїй посаді.

Проте й тут Баварію заганяє в глухий кут бажання самого головного тренера продовжити чинний контракт ще на один рік, без чого він не буде продовжувати роботу з колективом.

Очікується, що вже найближчими вихідними рада директорів мюнхенців збереться на позачерговому засіданні та поставить крапку у вирішенні цього питання.