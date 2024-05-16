Іспанія

На нагороду претендують десять футболістів.

Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена десяти футболістів, які претендують на звання найкращого гравця цього сезону.

До десятки номінантів увійшов український форвард Жирони Артем Довбик, який є найкращим бомбардиром іспанського чемпіонату.

Окрім 26-річного українця на нагороду претендують Джуд Беллінгем (Реал), Вінісіус Жуніор (Реал), Роберт Левандовські (Барселона), Алейш Гарсія (Жирона), Антуан Грізманн (Атлетіко), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад), Іско (Бетіс), Александер Серлот (Вільярреал) та Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас).

Ім'я переможця стане відомим 28 травня.

Цього сезону Довбик провів 37 матчів, у яких забив 20 голів та віддав дев'ять гольових передач.

Раніше стали відомі кандидати на нагороду найкращому тренеру сезону у Ла Лізі.