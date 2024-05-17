Англія

Камерунець провів на Енфілді 8 років.

Наприкінці сезону захисник Ліверпуля Жоель Матіп залишить мерсисайдський клуб, повідомляє офіційний сайт "червоних".

З Матіпом не будуть продовжувати контракт, тому 32-річний камерунець піде вільним агентом.

Жоель приєднався до Ліверпуля влітку 2016 року, перейшовши з Шальке в якості вільного агента. За 8 сезонів Матіп зіграв 201 матч, забив 11 голів та 6 разів асистував партнерам.

З Ліверпулем він виграв чемпіонат, Кубок, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Кубок англійської ліги.