Думка гравця Челсі щодо складу команд.
МАЛО ГЮСТО, GETTY IMAGES
17 травня 2024, 10:10
Захисник Челсі вважає, що лондонська команда здатна стати однією з найкращих команд в АПЛ.
"У нас багато талановитих гравців і ми знаємо про це. Ми можемо стати однією з найкращих команд в АПЛ.
Цей сезон складається для нас не найкращим чином. Знаємо, що початок сезону був складним, але нам потрібно добре провести кінцівку – саме цим ми й займаємось.
Ми маємо підтримувати тренерський штаб, і це головне. Думаю, саме тому ми додали в останніх іграх. Нам потрібно просто насолоджуватися грою, бути згуртованими та добре фінішувати у сезоні", – сказав захисник Челсі.
Нагадаємо, Джеймс дискваліфікований на 4 матчі АПЛ за удар Жуана Педро ногою.