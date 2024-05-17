Англія

Думка гравця Челсі щодо складу команд.

Захисник Челсі вважає, що лондонська команда здатна стати однією з найкращих команд в АПЛ.

"У нас багато талановитих гравців і ми знаємо про це. Ми можемо стати однією з найкращих команд в АПЛ.

Цей сезон складається для нас не найкращим чином. Знаємо, що початок сезону був складним, але нам потрібно добре провести кінцівку – саме цим ми й займаємось.

Ми маємо підтримувати тренерський штаб, і це головне. Думаю, саме тому ми додали в останніх іграх. Нам потрібно просто насолоджуватися грою, бути згуртованими та добре фінішувати у сезоні", – сказав захисник Челсі.

Нагадаємо, Джеймс дискваліфікований на 4 матчі АПЛ за удар Жуана Педро ногою.