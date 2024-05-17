Англія

Англієць оговтався від травми.

25 травня відбудеться фінал Кубка Англії між Ман Сіті та Ман Юнайтед. За словами головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага, Гаррі Магвайр має шанс зіграти в матчі.

"Працюємо над тим, щоб Магвайр та Шоу зіграли у фіналі Кубка. Думаю, Гаррі має хороший шанс вийти на поле. Плануємо, що він зіграє.

У Люка складніша ситуація. Тепер у нього, скажімо так, менше шансів вийти на поле. Він має рецидив травми, і зараз нам потрібно дізнатися, наскільки все серйозно", – сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Гаррі Магвайр отримав м'язову травму на початку травня.