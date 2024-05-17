Англієць оговтався від травми.
ГАРРІ МАГВАЙР, GETTY IMAGES
17 травня 2024, 09:35
25 травня відбудеться фінал Кубка Англії між Ман Сіті та Ман Юнайтед. За словами головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага, Гаррі Магвайр має шанс зіграти в матчі.
"Працюємо над тим, щоб Магвайр та Шоу зіграли у фіналі Кубка. Думаю, Гаррі має хороший шанс вийти на поле. Плануємо, що він зіграє.
У Люка складніша ситуація. Тепер у нього, скажімо так, менше шансів вийти на поле. Він має рецидив травми, і зараз нам потрібно дізнатися, наскільки все серйозно", – сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Гаррі Магвайр отримав м'язову травму на початку травня.