Англія

Німець прощається з вболівальниками Ліверпуля.

В неділю, 19 травня, Юрген Клопп проведе останній матч на чолі Ліверпуля. В 38-му турі АПЛ мерсисайдці прийматимуть Вулвергемптон.

Напередодні матчу німецький тренер провів пресконференцію, на якій розповів про спілкування з вболівальниками клубу.

"Я намагаюся пояснити це, але не до кінця розумію. Люди люблять тебе, поки ти їх не розчаровуєш. Мені не здається, що ми коли-небудь розчаровували їх. Для стількох людей клуб – це цілий світ, і в останні кілька місяців це було неймовірно.

За останні кілька місяців я отримав так багато листів. Якщо я відповім на всі, то залишуся тут до 2028 року, тому я прошу вибачення за те, що не відповів кожному. Також було багато прохань про квитки...

Деякі з цих листів я читав зі сльозами на очах, дізнавшись, що клуб значив для деяких людей. Те, як ми до цього поставилися, зробило нас щасливими. У нас особливі вболівальники, і останні дев'ять років багато значили для них, я дуже радий цьому", – заявив Клопп.

Матч Ліверпуль — Вулвергемптон стартує о 18:00.