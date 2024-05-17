Україна

Кривбас готується дати бій срібному призеру УПЛ.

Півзахисник криворізького Кривбасу Денис Кузик — про прийдешній виїзний матч 29 туру УПЛ проти київського Динамо.

"Готуємось у звичному режимі. Знаємо, що нам буде протистояти сильний суперник. Очікуємо на дуже цікавий важкий матч для обох команд. Налаштовуємось по-бойовому.

Це вже не перший мій матч проти Динамо, тому нічого особливого. Звісно, є мотивація, аби виграти цей поєдинок. Але в цілому налаштування як і на будь-якого іншого суперника в УПЛ.

Матч повинен стати цікавим для вболівальників, адже зустрінуться два сильних колективи. І Кривбас, і Динамо хочуть виграти, тому протистояння є інтригуючим", — сказав Кузик.

Матч Динамо — Кривбас відбудеться в найближчу суботу, 18 травня, початок о 15:30.