Іспанія

Коуч не збирається йти у відставку.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував інформацію про те, що президент клубу Жоан Лапорта збирається відправити його у відставку після заяви іспанця перед матчем Ла Ліги з Альмерією (2:0) про те, що в наступному сезоні йому буде важко конкурувати з Реалом у Ла Лізі та з іншими європейськими грандами в Лізі чемпіонів через фінансове становище клубу.

"Представники керівництва мені нічого не сказали. Відносини не змінилися, все нормально. Я сказав те, що думаю.

Ми боремося за всі титули, у мене є амбіції, але ситуація непроста, і реальність від цього не змінюється.

Я повністю впевнений, що буду тренером Барселони наступного сезону. Для мене честь залишатися в цьому клубі.

Я спокійний і сповнений ентузіазму. Це те, що я передаю президенту Лапорті та Деку. Ми з ними вже будуємо плани на наступний сезон", — передає слова Хаві Marca.

Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити Хаві, якщо клуб не стане другим у Ла Лізі.