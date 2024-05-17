Англія

Німецький тренер пояснив, чому ВАР шкодить футболу.

6 червня клуби АПЛ проголосують щодо питання, чи варто й надалі використовувати систему ВАР. Наставник Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що неправильне використання відеоповторів спричиняє спірні рішення.

"Я не думаю, що вони голосують проти ВАР, думаю, вони голосуватимуть за те, як він використовуватиметься, бо це безперечно неправильно. Я це розумію.

У тому вигляді, як це виглядає зараз, я проголосував би проти, тому що ці люди не можуть використовувати його правильно.

Не думаю, що ВАР – проблема, проблема в тому, як ми його використовуємо. Виходить, ми не можемо замінити людей. Так що, так, я проголосував би за скасування ВАР", – сказав головний тренер Ліверпуля.