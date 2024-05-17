Іспанія

Зірка збірної Іспанії зазнала серйозної травми.

Півзахисник Бетіса Іско пропустить кінцівку цього сезону через серйозну травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

32-річний іспанець отримав перелом лівої малогомілкової кістки і зараз медичний персонал вирішує, чи потрібне футболістові хірургічне втручання.

Терміни відновлення гравця не незиваються, але іспанські ЗМІ вже говорять про те, що Іско пропустить не лише кінцівку сезону, а й майбутнє Євро-2024 у Німеччині.

Цього сезону Іско провів 36 матчів, у яких забив дев'ять м'ячів та віддав сім гольових передач.

Також додамо, що Іско був визнаний найкращим гравцем Ла Ліги за підсумками квітня.