"Монегаски" викупили контракт 27-річного німця у Вест Гема.
Тіло Керер, ФК Монако
17 травня 2024, 15:23
Центральний захисник Вест Гема Тіло Керер став повноцінним гравцем Монако, повідомляє прес-служба клубу.
"Монегаскі" активували опцію викупу 27-річного німця у клубу АПЛ, підписавши з ним контракт до літа 2028 року.
Нагадаємо, Монако орендував Керера на початку цього року. З того часу Тіло провів за команду 17 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним асистом.
Після 33 турів Монако набрав 64 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці французької Ліги 1.