Франція

"Монегаски" викупили контракт 27-річного німця у Вест Гема.

Центральний захисник Вест Гема Тіло Керер став повноцінним гравцем Монако, повідомляє прес-служба клубу.

"Монегаскі" активували опцію викупу 27-річного німця у клубу АПЛ, підписавши з ним контракт до літа 2028 року.

Нагадаємо, Монако орендував Керера на початку цього року. З того часу Тіло провів за команду 17 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним асистом.

Після 33 турів Монако набрав 64 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці французької Ліги 1.