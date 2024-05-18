Англія

"Каноніри" хочуть продовжити угоду з іспанський фахівцем.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про підписання нового контракту з "канонірами". Наводить слова 42-річного іспанця football.london.

"Новий контракт з клубом? Це те, про що ми поговоримо після сезону або коли настане відповідний час. Важливо перемагати зараз, продовжувати вірити, що ми можемо продовжувати перемагати. Це важлива річ.

Моє ставлення до клубу не зміниться після 38-го туру. Що б не сталося, цей день буде дуже емоційним. Можливо, зараз не той момент, щоб робити якісь висновки, але потім у нас буде час поміркувати. Потрібно закінчити цей сезон", — сказав Артета.