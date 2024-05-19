Україна

Тренер розповів щодо матчу з Колосом.

Головний тренер Миная Желько Любенович висловив думку щодо матчу з Колосом у 29-му турі УПЛ.

"По-перше, дякую своїй команді за сьогоднішню перемогу. Вони найкращі", — цитує тренера УПЛ ТБ.

"Я кайфую від їхнього футболу. Сьогодні вони показали, я впевнений, найкращу гру в цьому турі. Ми дійсно заслужили на це.

За цим стоїть дуже велика робота. Вони дійсно з кожною грою рухаються тільки вперед. Вони прогресують, вони показують, на що здатні. Дякую вболівальникам, сьогодні стільки прийшло людей. Дякую їм за все.

Кого я люблю більше — Вакулу чи Корабліна? Я всіх однаково люблю. Перед цією грою я сказав Вакулі, що це його гра, що він точно сьогодні заб’є, тому що Бог має його винагородити за ті ігри, які він показує, за ті асисти, які він дає в кожній грі. Тому я йому сказав, що він сьогодні заб’є, і він сьогодні й забив.

Чи слідкував по ходу матчу за результатами суперників? Чесно скажу: так. На трибунах питав, у перерві теж знав. Але для мене найголовніше – щоб моя команда сьогодні виграла. І вона це й зробила".

У матчі УПЛ Минай виграв у Колоса з рахунком 3:2 вдома.