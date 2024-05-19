Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Валенсія та Жирона.

Валенсія та каталонська Жирона на Местальї проведуть матч у рамках тридцять сьомого туру іспанської Ла Ліги.

Рубен Бараха, після поразки від баскського Реала Сосьєдад (0:1), залучив до стартового складу Гасеровські на лівий фланг захисту, тоді як Пепелу повернеться до центру поля, а на лівому фланзі півзахисту гратиме Канос, тоді як Романа Яремчука в атаці замінять Дуро, у парі з яким гратиме Марі.

Мічел, після поразки від Вільярреала (0:1), використав із перших хвилин Арнау праворуч у захисті, тоді як Віктор Циганков та Артем Довбик свої місця в старті зберегли.

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Озкачар, Гасеровські — Лопес, Пепелу, Герра, Канос — Дуро, Марі.

Запасні: Ріверо, Абріль, Гільямон, Петер, Коррея, Гая, Яремчук, Амалла, Алмейда, Гонсалес, Ірансо.



Жирона: Гассаніга — Арнау, Е. Гарсія, Д. Лопес, Блінд — Еррера, Мартін — Циганков, Алейш Гарсія, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Стуані, Валері, Хуанпе, Торре, Вілья, Порту, Жастін.



Гра Валенсія — Жирона почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.