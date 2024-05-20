Аргентинський фахівець дав свій коментар щодо шостого місця "синіх" в АПЛ.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
20 травня 2024, 00:49
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про перемогу над Борнмутом (2:1) у 38-му турі АПЛ.
"Ми грали проти команди, яка також перебуває в дуже хорошій формі і мала тиждень на підготовку. Думаю, по тому, як ми грали і створювали моменти, у нас були шанси забити більше голів. Я дуже задоволений нашою серією наприкінці сезону. Це заслуга гравців, і саме так ми повинні грати".
Про потрапляння в єврокубки:
"З такою історією, як у Челсі, цього не достатньо, щоб святкувати, але це перший крок до досягнення великих цілей. Ми дуже близькі.
Сезон за сезоном ми будемо поліпшуватися. Ми знаємо, що потрібно робити, щоб бути конкурентоспроможними в наступному сезоні. У нас молода команда, але тепер із великим досвідом у Прем'єр-лізі", — сказав Почеттіно.
Зазначимо, що Челсі гратиме в Лізі Європи, якщо у фіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед програє Манчестер Сіті. В іншому випадку, "сині" відправляться в Лігу Конференцій.