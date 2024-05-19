Англія

Челсі без Мудрика обіграв Борнмут із Забарним та зіграє в Лізі конференцій

Команда Маурісіо Почеттіно в останньому для себе матчі сезону поставила масну крапку у власній боротьбі за єврокубки.

Челсі — Борнмут, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Челсі — Борнмут 2:1

Голи: Кайседо, 17, Стерлінг, 48 — Унал, 50



Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо (Угочукву, 64), Галлагер — Мадуеке (Гюсто, 63), Палмер (Казадеї, 89), Стерлінг (Нкунку, 64) — Джексон.



Борнмут: Нето — Ааронс (Скотт, 70), Забарний, Сенесі (Келлі, 84), Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Клюйверт (Соланке, 59), Траверс (Уаттара, 59) — Унал (Біллінг, 69).



Попередження: Кукурелья, Гюсто — Семеньйо, Керкез, Сенесі