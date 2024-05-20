Англія

Керманич Ліверпуля на завершення роботи в клубі видав потужний меседж.

Ліверпуль у останньому турі англійської Прем’єр-ліги на власному полі обіграв Вулвергемптон.

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Це був заключний матч "червоних" за каденції Юргена Клоппа на чолі колективу.

Після гри досвідчений головний тренер залишив коротке повідомлення для вболівальників під час флеш-інтерв’ю.

"Люди кажуть: ти недостатньо витрачав коштів. Але це й є шлях Ліверпуля. Ми не перевитрачаємо.

Інші клуби, які мають більше грошей і найкращих менеджерів, виграють.

У нас не було найкращого менеджера і ніколи не було найкращої команди, але якийсь час ми грали в найкращий футбол... Це мені й подобається!", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль посів підсумкову третю сходинку в АПЛ.