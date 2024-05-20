Англія

Після оголошення Юргена Клоппа про майбутній відхід тільки одиниці звернули увагу на нідерландського фахівця, який набрав найменшу кількість голосів у нашому опитуванні за 29 січня 2024.

Ліверпуль нарешті офіційно оголосив про призначення Арне Слота на посаду головного тренера першої команди, де він замінить легендарного Юргена Клоппа.

26 січня 2024 року Клопп офіційно оголосив про свій майбутній шокуючий відхід із клуба, тоді як 29 січня на Football.ua був опублікований матеріал з коротким списком найреалістичніших та ідеальних на папері кандидатів для Ліверпуля (назв. "Початок нової ери: що може чекати на Ліверпуль після Юргена Клоппа?").

У цьому січневому матеріалі за авторством нашого оглядача АПЛ Микити Євтушенка п'ятим у списку найбільш цікавих варіантів на заміну Клоппа був Арне Слот, тоді як перші конкретні новини від авторитетних джерел щодо можливого призначення тодішнього керманича Феєнорда у Ліверпуль з'явилися вже наприкінці квітня.

Що ми написали про Арне Слота в Ліверпулі:

На той момент переважна кількість футбольних вболівальників навіть не розглядала кандидатуру Слота на тлі наявних на той момент варіантів із Хабі Алонсо або Юліаном Нагельсманном. Це показали й результати голосування наших читачів наприкінці матеріалу, де ми зібрали майже усі доступні на той момент варіанти (не тільки з нашого списку "цікавих").

Таким чином, на питання "Хто має очолити Ліверпуль?" Арне Слот набрав всього 0,8% голосів серед усіх учасників опитування, що стало найменшим показником серед усіх запропонованих варіантів.

Результати опитування (29 січня 2024 рік):

Зазначимо, що Арне Слот офіційно приступить до роботи в Ліверпулі з 1 червня. За попередньою інформацією, його угода з мерсісайдцями розрахована на три роки.

45-річний Слот працював із Феєноордом протягом трьох сезонів. За цей період він привів команду до другого в XXI столітті чемпіонства Нідерландів та двічі визнавався найкращим тренером року в Ередивізі. Його колишній помічник Маріно Пушич зараз очолює донецький Шахтар.