Англія

Нідерландець задоволений, що його колега очолив топклуб Англії.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував призначення Арне Слота на посаду головного тренера Ліверпуля.

"Впевнений, Ліверпуль зробив правильний вибір, запросивши його. На мій погляд, Слот ідеально підходить Ліверпулю.

Загальна філософія завжди змінюється або адаптується до обставин. Але в цілому його філософія – домінуючий стиль гри.

Це означає правильне розміщення в обороні, пошук правильних просторів, розміщення гравців на позиціях, де вони можуть реалізувати свої таланти та якості, з великою інтенсивністю та пресингом", — сказав Пушич.

Нагадаємо, Слот розглядався новим тренером Ліверпуля наприкінці січня менш ніж 1% читачів Football.ua.