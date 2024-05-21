Іспанія

Бельгієць розповів про боротьбу з травмою.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа згадав період відновлення після розриву хрестоподібних зв'язок коліна, який залишив його поза грою майже на весь сезон-2023/24.

"У серпні я плакав, тому що найгірше, що може трапитися з вами у футболі, — це "хрести".

Коли я повернувся додому, я сказав, що збираюся наполегливо працювати і повернутися сильним. Це була моя ідея з самого початку: бути позитивним, боротися і ніколи не здаватися, шукати свої межі.

Багато хто думав, що мій сезон закінчився, але я знав, що це не так", — сказав Куртуа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лунін може піти з Реалу, якщо не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.