Англія

Англійський форвард відреагував на оголошення заявки головним тренером "трьох левів" Гаретом Саутгейтом.

Напередодні головний тренер національної збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив розширену заявку на майбутній Євро-2024, до якої не потрапив нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

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26-річний англієць відреагував на рішення керманича команди "трьох левів", побажавши команді своєї країни успіхів на майбутній континентальній першості.

"Бажаю Гарету та хлопцям всього найкращого на турнірі", – написав Рашфорд у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Суперниками Англії стануть Словенія, Данія та Сербія.