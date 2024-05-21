Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua зібрав для вас склади національних збірних, які виступатимуть на майбутньому турнірі (оновлюється).

Протягом місяця, з 14 червня до 14 липня 2024 року, у Німеччині проходитиме фінальний етап сімнадцятого чемпіонату Європи з футболу. Німецькі міста втретє в історії турніру прийматимуть його матчі (ФРН-1988 і чотири міста у 2020).

Поєдинки Євро-2024 проходитимуть на 10 стадіонах Німеччини, 9 з яких використовувалися під час чемпіонату світу з футболу в 2006 році.

У цьому матеріалі ми зібрали для вас списки гравців усіх збірних, які братимуть участь у турнірі.

Примітка: якщо заявки тієї чи іншої збірної немає — вона з'явиться пізніше. Матеріал оновлюється.

ГРУПА А

Німеччина

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Мануель Ноєр (Баварія), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Захисники: Вальдемар Антон, Максіміліан Міттельштедт (обидва — Штутгарт), Беньямін Генріхс, Давід Раум (обидва — РБ Лейпциг), Джошуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Антоніо Рюдігер (Реал), Ніко Шлоттербек (Боруссія Д), Джонатан Та (Баєр).

Півзахисники: Роберт Андріх, Флоріан Вірц (обидва — Баєр), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал), Джамал Мусіала, Лерой Сане, Александар Павлович (всі — Баварія).

Нападники: Максіміліан Беєр (Гоффенгайм), Ніклас Фюллькруг (Боруссія Д), Кай Гаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Баварія), Деніз Ундав (Штутгарт).

Шотландія

Ще не оголошено.

Угорщина

Воротарі: Петер Гулачі (РБ Лейпциг), Дібус Денеш (Ференцварош), Петер Саппанош (Пакш).

Захисники: Ботонд Балог (Парма), Ендре Ботка (Ференцварош), Мартон Дардаї (Герта), Аттіла Фіола (Фегервар), Адам Ланг (Омонія), Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Аттіла Салаї (Фрайбург).

Півзахисники: Бендегуз Болла (Серветт), Міхай Ката (МТК), Мілош Керкез (Борнмут), Ласло Кляйнхайслер (Хайдук), Адам Надь (Спеція), Жолт Надь (Академія Пушкаша), Лоїк Него (Гавр), Андраш Шефер (Уніон), Каллум Стайлз (Сандерленд).

Нападники: Мартін Адам (Ульсан Хендай), Кевін Чобот (Уйпешт), Даніель Газдаг (Філалельфія Юніон), Крістоффер Горват (Кечкемет), Роланд Шаллаї (Фрайбург), Домінік Собослаї (Ліверпуль), Барнабаш Варга (Ференцварош).

Резервний список: Крістіан Лістеш (Ференцварош), Аттіла Мочі (Різеспор), Балаж Тот (Фегервар), Залан Ванча (Ломмел), Балінт Вечеї (Пакш).

Швейцарія

Воротарі: Йвон Мвого (Лор'ян), Грегор Кобель (Боруссія Д), Марвін Келлер (Вінтертур), Паскаль Лорец (Люцерн), Ян Зоммер (Інтер).



Захисники: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті), Ніко Ельведі (Боруссія М), Сільван Відмер (Майнц), Фабіан Шер (Ньюкасл), Орель Аменда (Янг Бойз), Уліссес Гарсія (Марсель), Альбіан Хайдарі (Лугано), Кевін Мбабу (Аугсбург), Брайан Око (РБ Зальцбург), Бечір Омерагіч (Монпельє), Рікардо Родрігес (Торіно), Седрік Цезігер (Вольфсбург), Леонідас Стергіу (Штутгарт).



Півзахисники: Мішел Ебішер, Ремо Фройлер, Дан Ндоє (всі — Болонья), Уран Біслімі, Ренато Штеффен (обидва — Лугано), Квадво Дуа (Лудогорець), Граніт Джака (Баєр), Джердан Шакірі (Чикаго Файр), Філіп Угрінич, Жоель Монтейру (обидва — Янг Бойз), Деніс Закарія (Монако), Рубен Варгас (Аугсбург), Ардон Яшарі (Люцерн), Стівен Цубер (АЕК), Фабіан Рідер (Ренн).



Нападники: Ноа Окафор (Мілан), Зекі Амдуні (Бернлі), Венсан Сьєрро (Тулуза), Анді Зекірі (Генк), Брель Емболо (Монако).

ГРУПА B

Іспанія

Ще не оголошено.

Хорватія

Воротарі: Домінік Лівакович (Фенербахче), Івіца Івушич (Пафос), Неділько Лабрович (Рієка).

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Йосип Юранович (Уніон), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Борна Соса, Йосип Шутало (обидва — Аякс), Йосип Станішич (Баєр), Мартін Ерлич (Сассуоло), Марін Понграчич (Лечче).

Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Марсело Брозович (Ан-Наср), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Вольфсбург), Лука Іванушец (Феєнорд), Лука Сучич (РБ Зальцбург), Мартін Батуріна (Динамо Зг).

Нападники: Іван Перішич (Гайдук), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Бруно Петкович (Динамо Зг), Марко П'яца (Рієка), Анте Будімір (Осасуна), Марко Пашалич (Рієка).

Резервний склад: Борна Барішич (Рейнджерс), Дує Чалета-Цар (Ліон), Крістіян Якич (Аугсбург), Домінік Котарські (ПАОК), Тоні Фрук (Рієка), Марін Любічич (ЛАСК), Ігор Матанович (Карлсруе), Ніко Сігур (Гайдук), Петар Сучич (Динамо Зг).

Італія

Ще не оголошено.

Албанія

Ще не оголошено.

Група С

Словенія

Воротарі: Ян Облак (Атлетіко), Від Белек (АПОЕЛ), Ігор Векич (Вельє), Матевж Відовшек (Олімпія Любляна).

Захисники: Петар Стоянович (Сампдорія), Яка Бійол (Удінезе), Міха Блажич (Лех), Юре Балковец (Аланьяспор), Жан Карничнік (Целє), Давід Брекало (Орландо Сіті), Ерік Янжа (Гурнік), Ваня Дркушич (сочі), Жан Залетел (Віборг).

Півзахисники: Ясмін Куртич (Зюдтіроль), Беньямін Вербич, Адам Гнезда Черін (обидва — Панатінаїкос), Міха Зайц (Фенербахче), Санді Ловрич (Удінезе), Йон Горенц Станкович, Томі Горват (обидва — Штурм), Тімі Макс Єлшнік (Олімпія Любляна), Адріан Зелькович (Спартак Трнава), Ніно Жугель (Буде/Глімт).

Нападники: Йосіп Іличич (Марібор), Андраж Шпорар (Панатінаїкос), Беньямін Шешко (РБ Лейпциг), Лука Захович (Погонь), Ян Млакар (Піза), Жан Целар (Лугано), Жан Віпотнік (Бордо).

Данія

Ще не оголошено.

Сербія

Воротарі: Ваня Мілінкович-Савич (Торіно), Предраг Райкович (Мальорка), Джордже Петрович (Челсі), Александар Йованович (Партизан);

Захисники: Страхиня Павлович (РБ Зальцбург), Нікола Міленкович (Фіорентина), Мілош Велькович (Вердер), Срджан Бабич (спартак москва), Урош Спаїч (Црвена Звезда), Страхиня Еракович (зеніт), Неманья Стоїч (Бачка Топола), Ян-Карло Сімич (Мілан), Філіп Младенович (Панатінаїкос);

Півзахисники: Саша Лукич (Фулгем), Неманья Гудель (Севілья), Неманья Максімович (Хетафе), Іван Ілич (Торіно), Саша Здьєлар (цска москва), Срджан Міяїлович (Црвена Звезда), Сергей Мілінкович-Савич (Аль-Хілаль), Душан Тадич (Фенербахче), Александар Чиркович (Бачка Топола), Лазар Самарджич (Удінезе), Велько Бірманчевич (Спарта Прага), Філіп Костич (Ювентус), Матія Глушчевич (Радничкі), Андрія Живкович (ПАОК), Міят Гачинович (АЕК), Неманья Радоньїч (Мальорка);

Нападники: Самед Баждар (Партизан), Александар Мітрович (Аль-Хілаль), Душан Влахович (Ювентус), Лука Йович (Мілан), Петар Ратков (РБ Зальцбург), Міхайло Іванович (Войводіна).

Англія

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Джеймс Траффорд (Бернлі).

Захисники: Джерред Брентуейт (Евертон), Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Геї (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед), Джарелл Куанса (Ліверпуль), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Джуд Беллінгем (Реал), Конор Галланер (Челсі), Кьортіс Джонс (Ліверпуль), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Уортон (Крістал Пелес).

Нападники: Джаррод Боуен (Вест Гем), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Джеймс Меддісон (Тоттенгем), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Група D

Польща

Ще не оголошено.

Нідерланди

Воротарі: Джастін Бейлов (Феєнорд), Марк Флеккен (Брентфорд), Нік Олій (Спарта Роттердам), Барт Вербрюгген (Брайтон).

Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Жирона), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс, Стефан де Врей (обидва — Інтер), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Лутсарел Гертрюйда (Феєнорд), Маттейс де Лігт (Баварія), Ян Матсен (Боруссія Д), Міккі ван де Вен (Тоттенгем).

Півзахисники: Раян Гравенберх (Ліверпуль), Френкі де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (обидва — Аталанта), Тіджані Рейндерс (Мілан), Єрді Схаутен, Джоуї Ферман (обидва — ПСВ), Квентен Тімбер (Феєнорд), Жоржиньйо Вейналдум (Аль-Іттіфак), Хаві Сімонс (РБ Лейпциг).

Нападники: Браян Броббі, Стівен Бергвайн (обидва — Аякс), Мемфіс Депай (Атлетіко), Коді Гакпо (Ліверпуль), Доніелл Мален (Боруссія Д), Вут Веггорст (Гоффенгайм).

Австрія

Ще не оголошено.

Франція

Воротарі: Альфонс Ареола (Вест Гем), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ланс).

Захисники: Жонатан Клосс (Марсель), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Ферлан Менді (Реал), Бенжамен Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Юссуф Фофана (Монако), Адрієн Рабьйо (Ювентус), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Орельєн Чуамені, Едуардо Камавінга (обидва — Реал), Антуан Грізманн (Атлетіко), Нголо Канте (Аль-Іттіхад).

Нападники: Бредлі Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муані, Кіліан Мбаппе (всі — ПСЖ), Кінгслі Коман (Баварія), Олів'є Жиру (Мілан), Маркус Тюрам (Інтер).

Група Е

Бельгія

Ще не оголошено.

Словаччина

Ще не оголошено.

Румунія

Ще не оголошено.

Україна

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі — Динамо), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (всі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — Шахтар), Денис Попов, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський (всі — Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Група F

Туреччина

Ще не оголошено.

Грузія

Ще не оголошено.

Португалія

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Патрісіу (Рома).

Захисники: Антоніу Сілва (Бенфіка), Даніло Перейра, Нуну Мендеш (обидва — ПСЖ), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Невеш (Бенфіка), Жуан Пальїнья (Фулгем), Отавіо (Ан-Наср), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Вітінья (ПСЖ).

Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Діогу Жота (Ліверпуль), Франсішку Консейсан (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феліш (Барселона), Педру Нету (Вулвергемптон), Рафаель Леау (Мілан).

Чехія

Ще не оголошено.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 у Німеччині стартує у п'ятницю, 14 червня.