Англія

Аргентинський фахівець висловився щодо свого звільнення за обопільною згодою сторін.

Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив про те, що Маурісіо Почеттіно залишає посаду головного тренера першої команди.

Аргентинський фахівець прокоментував свій відхід із табору "пенсіонерів".

"Дякую групі власників Челсі та спортивному директору за можливість бути частиною історії цього футбольного клубу.

Зараз клуб має хороші можливості для того, щоб продовжувати рухатися вперед у Прем’єр-лізі та Європі в наступні роки", — цитує слова Маурісіо Почеттіно офіційний сайт Челсі.

Повідомлялося, що серед потенційних кандидатів, ймовірно, розглядатимуться Себастьян Генесс зі Штутгарта, Мічел із Жирони, Кіран Маккенна з Іпсвіч Таун і Енцо Мареска з Лестер Сіті.