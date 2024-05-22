Англія

Перелік простий, проте не кожен кандидат йому відповідатиме.

Напередодні в англійському футболі стався гучний інфопривід — лондонський Челсі звільнив із посади головного тренера Маурісіо Почеттіно, який ледве затягнув команду до єврокубків наприкінці сезону.

Одразу після цього "сині" почали шукати кандидатів на вакантне місце, проте цього разу вони вже бачать перед собою конкретні параметри, яким має відповідати майбутній фахівець на чолі клубу.

Англійська преса повідомляє наступне: "Челсі потрібен менеджер, який грає у футбол, заснований на володінні м'ячем, а також здатний налаштувати команду так, щоб вона могла контролювати хід подій на полі, і при цьому залишатись стабільною в обороні", — ідеться в повідомленнях наближених до "пенсіонерів" представників ЗМІ.

Одним із найбільш імовірних кандидатів наразі є колишній головний тренер мюнхенської Баварії й самого Челсі — Томас Тухель.