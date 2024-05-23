Англія

Новий керманич Вест Гема прокоментував своє призначення.

Лондонський Вест Гем оголосив про призначення іспанського фахівця Хулена Лопетегі на посаду головного тренера, після того, як клуб залишив шотландець Девід Моєс на тлі двох каденцій загальною тривалістю близько шести років.

Після підписання контракту 57-річний тренер прокоментував свій вибір на користь "молотобійців".

"Я відчуваю себе дуже щасливим, перш за все, від того, що можу бути частиною майбутнього цього великого клубу. Ми намагатимемось своєю роботою доповнити його історію успіхів.

Я відчуваю, що тут є фантастична платформа для розвитку. Думаю, що останні кілька років були дуже вдалими для того, щоб створити цю базу, але, певна річ, моя амбіція, як тренера, завжди ставати кращим і кращим, досягати більших цілей, заохочувати й удосконалювати гравців, команду і головне — змагатись.

Тому що футбол — це про змагання. Ми дуже амбітні щодо цього.

Я завжди там, де хочу бути. Я тут, тому що я хочу бути тут, і для нас це був фантастичний день, коли ми підписали угоду тут, тому що ми на 100% віддані цьому проєкту.

У нас були й інші можливості, але я дуже радий, що Вест Гем обрав мене, тому що я теж обрав Вест Гем. Тож ми дуже щасливі з цього приводу.

Ми прийшли сюди з ідеєю й думкою наробити шуму, багато шуму. Ось чому ми прийшли сюди, і ми в захваті від цього виклику.

Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб допомогти клубу і команді вийти на найвищий рівень і досягти поставлених цілей.

Я запевняю вболівальників, що вони будуть ключовими в усіх наших досягненнях", — заявив іспанський керманич.

Нагадаємо, що Лондонський Вест Гем завершив сезон англійської Прем’єр-ліги на дев’ятій сходинці турнірної таблиці.