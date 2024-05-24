Англія

Коментар щодо можливого переходу захисника в англійську команду.

Головний тренер Абель Феррейра висловив думку стосовно можливого продажу деяких ключових гравців у європейські клуби.

"Ендрік в Реал, потім Естевао в Челсі.. за один рік!", — цитує Абеля інсайдер Фабріціо Романо.

"Я сподіваюся, що Челсі не підпише жодного іншого нашого гравця, я сподіваюся, що вони дадуть нам спокій. Будь ласка, дайте нам перепочинок".

Наступного літа Ендрік має доєднатися до мадридського Реалу, а Челсі хоче за рахунок Естевао підсилити захисну лінію.