Коментар щодо можливого переходу захисника в англійську команду.
Абель Феррейра, Getty Images
24 травня 2024, 16:34
Головний тренер Абель Феррейра висловив думку стосовно можливого продажу деяких ключових гравців у європейські клуби.
"Ендрік в Реал, потім Естевао в Челсі.. за один рік!", — цитує Абеля інсайдер Фабріціо Романо.
"Я сподіваюся, що Челсі не підпише жодного іншого нашого гравця, я сподіваюся, що вони дадуть нам спокій. Будь ласка, дайте нам перепочинок".
Наступного літа Ендрік має доєднатися до мадридського Реалу, а Челсі хоче за рахунок Естевао підсилити захисну лінію.