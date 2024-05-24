Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловив думку стосовно того, чи планує він залишити клуб. 

"Більше за все на світі я люблю виходити на Олд Траффорд", — цитує Бруну ресурс The Players Tribune. 

"Я не хочу залишати команду Це завжди було моєю найвищою мрією". 

Наразі Фернандеш вирішив прийняти рішення щодо майбутнього після Євро-2024. 

Цього сезону 29-річний гравець провів 47 матчів в усіх можливих турнірах, забив 15 голів і віддав 12 асистів. 