Португальський функціонер знову при справі.
Пінту, getty images
24 травня 2024, 18:21
Колишній спортивний директор Роми Тіагу Пінту був призначений на посаду президента з футбольних операцій у Борнмут. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Зазначається, що 39-річний португальський фахівець приступить до своїх обов'язків наступного тижня.
Пінту перебував без роботи кілька місяців. В січні функціонер залишив посаду спортивного директора Роми. Раніше португалець протягом довгих років працював у лісабонській Бенфіці, зокрема на посаді футбольного директора.
Нагадаємо, Борнмут посів 12-те місце в АПЛ за підсумками сезону-2023/24.
Раніше Моурінью висловився про нового директора Борнмута.