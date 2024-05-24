Англія

Португальський функціонер знову при справі.

Колишній спортивний директор Роми Тіагу Пінту був призначений на посаду президента з футбольних операцій у Борнмут. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Зазначається, що 39-річний португальський фахівець приступить до своїх обов'язків наступного тижня.

Пінту перебував без роботи кілька місяців. В січні функціонер залишив посаду спортивного директора Роми. Раніше португалець протягом довгих років працював у лісабонській Бенфіці, зокрема на посаді футбольного директора.

Нагадаємо, Борнмут посів 12-те місце в АПЛ за підсумками сезону-2023/24.

Раніше Моурінью висловився про нового директора Борнмута.