Італія

Португальський тренер шокований.

Жозе Моурінью не розуміє, як його можна було звільнити з Роми.

"У звільненні немає нічого особливого. Важко зрозуміти, як можна звільнити тренера, який дійшов до двох фіналів єврокубків поспіль. Це єдина дивина.

Що стосується інтерв'ю пана Тіагу Пінту, чесно кажучи, я не витрачаю жодної секунди на те, щоб читати або слухати їх, вони мене абсолютно не цікавлять.

У мене немає жодного інтересу. Чи будемо ми знову працювати разом? Ні, звісно, ні. Іноді речі змушують нас думати, що це можливо, але в даному випадку це неможливо", — сказав португалець.

Із Моурінью римляни виграли Лігу конференцій у сезоні-2021/22 і вийшли у фінал Ліги Європи-2022/23.