Англія

Клубу подобається робота іспанського тренера.

Челсі розглядає варіант з запрошенням Хаві на посаду головного тренера — повідомляє журналіст Педро Алмейда.

Клуб хоче зустрітися з наставником, щоб обговорити з ним можливі деталі у випадку роботи з командою.

Наразі Челсі перебуває без тренера після звільнення Маурісіо Почеттіно. В свою чергу Хаві теж залишить Барселону після завершення цього сезону.

У нинішній кампанії Челсі посів 6 місце в таблиці АПЛ.