Клубу подобається робота іспанського тренера.
Хаві Тренер, Getty Images
26 травня 2024, 16:34
Челсі розглядає варіант з запрошенням Хаві на посаду головного тренера — повідомляє журналіст Педро Алмейда.
Клуб хоче зустрітися з наставником, щоб обговорити з ним можливі деталі у випадку роботи з командою.
Наразі Челсі перебуває без тренера після звільнення Маурісіо Почеттіно. В свою чергу Хаві теж залишить Барселону після завершення цього сезону.
У нинішній кампанії Челсі посів 6 місце в таблиці АПЛ.