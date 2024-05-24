Іспанія

Лапорта вже визначився з новим тренером.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Хаві більше не тренер Барселони.

За інформацією журналіста, президент клубу Жоан Лапорта прийняв рішення звільнити іспанського тренера. Наступним керманичем найближчим часом буде призначено Гансі Фліка.

Нагадаємо, спочатку Хаві в середині сезону оголосив, що залишить каталонський клуб, але наприкінці кампанії передумав і сторони оголосили, що продовжать роботу.

Однак зовсім недавно Хаві дав інтерв'ю, в якому заявив, що через фінансові труднощі Барселона не може конкурувати з Реалом, що викликало невдоволення у клубі та поставило його місце під загрозу.

За тур до фінішу сезону Барселона гарантувала собі друге місце у Ла Лізі, позаду Реала та попереду Жирони.