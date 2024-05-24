Іспанія

Барселону залишає справжній "кулес".

Головний тренер Барселони Хаві написав прощального листа після того, як каталонський клуб оголосив, що його буде звільнено після закінчення нинішнього сезону.

"Дорогі друзі, у неділю закінчиться мій етап тренера "Барси". Покинути клуб всього свого життя ніколи не буває легко, але я дуже пишаюся тим, що пропрацював два з половиною роки на чолі роздягальні, яка була для мене, як друга сім'я.

Я хочу подякувати за підтримку і прив'язаність вболівальникам, які завжди були поруч зі мною та завжди проявляли до мене ту ж любов, що і тоді, коли я був футболістом. З неділі я стану ще одним "Кулес" на трибунах, або зараз на "Олімпійському стадіоні", або через кілька місяців на "Камп Ноу". Тому що до того, як я став гравцем, а потім тренером, я був вболівальником Барселони та бажаю клубу тільки найкращого у своєму житті, і я завжди буду в його розпорядженні.

Я працював з відмінною групою гравців і приголомшливим персоналом. Завдяки всім їм ми досягаємо поставлених цілей, кульмінацією яких минулого року стали чемпіонат та Суперкубок. Цього сезону справи пішли не так, як ми хотіли, але ми дозволили цьому йти своєю чергою і допомогли виростити нове покоління молодих футболістів із "Ла Масії", які надихають усіх вболівальників Барселони.

Велике спасибі всім. Вболівальникам, гравцям, персоналу, працівникам клубу, президенту, раді директорів, спортивним директорам, засобам масової інформації та всім, з ким я розділив шлях протягом цих двох із половиною сезонів.

Я бажаю всього найкращого клубу, який назавжди залишиться в моєму серці", — написав Хаві у своїй сторінці в Instagram.