Англія

Захисник привітав столицю України зі святом.

Олександр Зінченко прокоментував святкування Дня Київа.

"З твоїм Днем, Київ! Незламний, сильний, найкращий, нехай стоїть ще тисячі років", — написав Олександр у своєму Instagram.

"Я бачив сотні міст, але ніде не буває так добре як тут, вдома".

У складі Арсенала Зінченко став віце-чемпіоном Англії.

Цього сезону 27-річний гравець провів 35 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти.