Захисник привітав столицю України зі святом.
Олександр Зінченко, Getty Images
26 травня 2024, 16:56
Олександр Зінченко прокоментував святкування Дня Київа.
"З твоїм Днем, Київ! Незламний, сильний, найкращий, нехай стоїть ще тисячі років", — написав Олександр у своєму Instagram.
"Я бачив сотні міст, але ніде не буває так добре як тут, вдома".
У складі Арсенала Зінченко став віце-чемпіоном Англії.
Цього сезону 27-річний гравець провів 35 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти.