Олександр Зінченко прокоментував святкування Дня Київа. 

"З твоїм Днем, Київ! Незламний, сильний, найкращий, нехай стоїть ще тисячі років", — написав Олександр у своєму Instagram. 

"Я бачив сотні міст, але ніде не буває так добре як тут, вдома". 

У складі Арсенала Зінченко став віце-чемпіоном Англії. 

Цього сезону 27-річний гравець провів 35 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти. 

 