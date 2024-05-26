Україна

Півзахисник СК прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Напередодні в заключному турі української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 на виїзді переграв одеський Чорноморець.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник СК Олег Очеретько прокоментував виступ власної команди.

"Дуже гарний вийшов подарунок на день народження у вигляді забитого м’яча. Узагалі не очікував, що так станеться.

Із бойовим настроєм виходили на гру, прагнули перемогти. Нам треба було тільки перемагати, адже матч був за потрапляння до єврокубків, що дуже важливо для нас.

Через відсутність Піхальонка та Бабенка моє завдання повністю змінилось, адже тепер я більше грав на оборону, аніж на атаку. Тобто більше допомагав захисту.

Вова Адамюк завжди мене підтравлював, що я не вмію грати головою, але я довів, що можу й головою забивати.

Зараз у мене буде тільки три дні відпочинку, а потім їду на турнір у Марсель з Олімпійською збірною. Так що того відпочинку майже не буде. Звичайно, що всі хлопці, хто грали за команду, і з якими я спілкуюсь, усі хочуть поїхати на Олімпіаду.

Треба їхати до Парижа тільки заради перемоги, як ми і грали на чемпіонаті Європи. Хочемо тим самим дати шанс людям, котрі зараз воюють на фронті порадуватись і за Україну, і за нас, адже вони роблять таку важку справу", — заявив український виконавець.

Дніпровський Дніпро-1 здобув 52 очки, фінішував четвертим у турнірній таблиці та пробився до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.