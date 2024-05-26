Англія

Коментар від півзахисника стосовно матчу з Манчестер Сіті.

Діогу Далот висловив думку стосовно фіналу Кубка Англії.

"Завзята робота та стійкість – це найкращий підхід до гри, і ми провели найкращий матч у сезоні як команда", — цитує Діогу ресурс BBC.

"У роздягальні перед матчем відчувалося, що ми справді хотіли перемогти. Такими є стандарти нашого клубу, і так має бути в кожному матчі. Приємно завершити сезон завоюванням трофея.

Цього сезону ми могли досягти більшого, але це тішить нас і особливо вболівальників – весь рік вони були чудові, і вони заслуговують на це більше, ніж будь-хто.

Ми розуміли, що нам буде легше, якщо закриємо центр і дозволимо супернику грати флангами, і знали, що вони мають вільний простір позаду".

У фінальному матчі Манчестер Юнайтед виграв у Манчестер Сіті з рахунком 2:1 та виграв цей турнір вперше за 8 років.