Італія

Паулу в кроці від того, щоб очолити Мілан.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека узгодив всі деталі контракту з Міланом та незабаром очолить команду.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, португалець підпише або 3-річний контракт, або контракт за схемою "2+1". Його зарплата складатиме 3 млн євро за сезон.

Представлять тренера після товариського матчу з Ромою, який відбудеться 31 травня в Австралії.

Раніше повідомлялося, що Паулу Фонсека зароблятиме у таборі "россонері" менше, ніж у Ліллі, якщо все ж очолить італійський клуб.

Нагадаємо, що колишній керманич Шахтаря тренує Лілль з 2022 року.