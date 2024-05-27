Англія

Лондонський клуб інакшим чином розставив пріоритети.

Лондонський Челсі завершив співпрацю з головним тренером Маурісіо Почеттіно після останнього матчу сезону проти Борнмута, за підсумком якого "сині" посіли шосте місце в турнірній таблиці та здобули місце в єврокубках на наступний сезон.

Після цього "пенсіонери" розпочали процес пошуку нового очільника колективу, тоді як серед потенційних кандидатів преса називала нинішнього керманича португальського Спортінга Рубена Аморіма.

Однак останні дані свідчать про те, що Челсі поставив жорстку вимогу до нового головного тренера, щоб у того був досвід роботи з клубами в АПЛ, або хоча б загалом англійському футболі.

На цьому тлі з’явилось інша кандидатура — Кіран Маккенна, який піднявся до "елітного" дивізіону на чолі Іпсвіча.

Проте 38-річного фахівця наразі веде Брайтон і найближчий тиждень буде присвячено перемовинам представника Північної Ірландії та "чайок".