Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував звільнення Маурісіо Почеттіно з Челсі.

Напередодні власники Ліверпуля організували прощальний вечір з уже колишнім головним тренером "червоних" Юргеном Клоппом для фанатів клубу.

Одним із запитань на адресу німецького фахівця стала оцінка дій керівництва лондонського Челсі, яке після завершення кампанії та виходу команди до єврокубків, звільнило головного тренера Маурісіо Почеттіно.

"Ми повинні радіти, що у Ліверпуля є ці власники, а не хлопці, які купили лондонські клуби та інші. Із ними я б не протримався й року в клубі.

Вони кажуть: " Чудовий розвиток, але недостатньо хороший, давайте його звільнимо!".

Потім, нарешті, вони починають грати у футбол, люди думають, що клуб ще щось може, але вони все одно звільняють головного тренера", — заявив колишній керманич Ліверпуля.

Нагадаємо, що лондонський Челсі вже знайшов собі нового головного тренера.