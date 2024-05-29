Англія

Форвард сподівається показати себе з найкращої сторони.

Рішарлісон висловив думку стосовно своїх подальших виступів у Тоттенгемі.

"Я залишив свою відпустку осторонь і повернувся до роботи для того, щоб повернутися кращим у наступному сезоні", — написав форвард на своїй сторінці у Instagram.

"Те, що відбувається в ЗМІ останніми днями — це фейкові новини. Я не залишу Англію у наступному сезоні".

Наразі Рішарлісон відновлюється після пошкодження.

Цього сезону 27-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 4 асисти.