Рішарлісон висловив думку стосовно своїх подальших виступів у Тоттенгемі. 

"Я залишив свою відпустку осторонь і повернувся до роботи для того, щоб повернутися кращим у наступному сезоні", — написав форвард на своїй сторінці у Instagram. 

"Те, що відбувається в ЗМІ останніми днями — це фейкові новини. Я не залишу Англію у наступному сезоні". 

Наразі Рішарлісон відновлюється після пошкодження. 

Цього сезону 27-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 4 асисти. 

 