Ліга конференцій

Наставник "фіалок" поділився своїми думками перед фіналом Ліги конференцій.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно прокоментував майбутній фінал Ліги конференцій проти Олімпіакосу.

"Фінал треба зіграти з вогнем. Ми віддамо всі свої сили. Минулий сезон закінчився на сумній ноті, але цього разу ми намагатимемося викупити свою провину.

Я завжди говорив, на полі та за його межами, що ми ніколи не повинні втрачати свою індивідуальність. Нам потрібно зосередитись у всьому, що ми робимо, починаючи з аутів. Нам потрібно бути вірними собі.

Поразка у фіналі у Празі завдала нам болю – мені, гравцям та клубу. Ми зробимо все можливе, щоб спокутувати свою провину та залишити це розчарування позаду", — наводить слова Італьяно прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Олімпіакос — Фіорентина відбудеться сьогодні, 29 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.