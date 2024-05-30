Іспанець стане одним із найвисокооплачуванішим тренером Європи.
АРТЕТА, GETTY IMAGES
30 травня 2024, 14:47
Арсенал готується запропонувати головному тренеру команди Мікелю Артеті новий контракт, повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Арсенал дуже задоволений Артетою, і іспанець має план щодо прогресу команди. Сторони готові обговорити продовження співпраці найближчим часом.
Артета стане одним із найбільш високооплачуваних тренерів у Європі за новою угодою.
Чинний контракт фахівця з клубом розрахований до кінця сезону-2024/2025.