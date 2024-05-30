Арсенал готується запропонувати головному тренеру команди Мікелю Артеті новий контракт, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Арсенал дуже задоволений Артетою, і іспанець має план щодо прогресу команди. Сторони готові обговорити продовження співпраці найближчим часом.

Артета стане одним із найбільш високооплачуваних тренерів у Європі за новою угодою. 

Чинний контракт фахівця з клубом розрахований до кінця сезону-2024/2025.