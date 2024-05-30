Англія

Француз може перебратись на Туманний Альбіон.

Манчестер Юнайтед може підписати Адрієна Рабьо влітку, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, контракт Рабьо з Ювентусом спливає цього літа і гравець хоче, щоб його майбутнє визначилося до початку чемпіонату Європи. Француз має бажання грати у Лізі чемпіонів, тоді як МЮ зіграє в Лізі Європи. Цей фактор може вплинути на рішення Адрієна.

Крім того, у Рабьо дружні стосунки з наступним наставником туринців – Тьяго Моттою.

У минулому сезоні Адрієн записав на свій рахунок 5 забитих м'ячів і 3 асисти в 35 матчах.