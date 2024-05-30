Футзал

Визначились суперники збірної України в основному відбірному раунді Євро-2026.

Сьогодні, 30 травня, відбулося жеребкування основного відбіркового раунду Євро-2026 з футзалу.

40 національних команд було поділено на 10 груп по чотири збірні, які з грудня по квітень визначать 10 прямих путівок у фінальний турнір та вісім місць у плей-оф.

Під час жеребкування Україна перебувала у четвертому кошику та за її підсумками "синьо-жовті" потрапили до першої групи, де зіграють проти Румунії, Німеччини та Кіпру.

Результати жеребкування відбору Євро-2026:

Група 1: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр.

Група 2: Фінляндія, Італія, білорусь, Мальта.

Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина.

Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія.

Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція.

Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія.

Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра.

Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія.

Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія.

Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія.

Матчі основного раунду відбору пройдуть: 9-18 грудня 2024 року, 27 січня – 5 лютого 2025 року, 3-12 березня 2025 року та 7-16 квітня 2025 року.

Нагадаємо, на минулому чемпіонаті Європи 2022 року Україна посіла четверте місце, а чинним чемпіоном є Португалія.