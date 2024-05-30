Визначились суперники збірної України в основному відбірному раунді Євро-2026.
uefa.com
30 травня 2024, 15:21
Сьогодні, 30 травня, відбулося жеребкування основного відбіркового раунду Євро-2026 з футзалу.
40 національних команд було поділено на 10 груп по чотири збірні, які з грудня по квітень визначать 10 прямих путівок у фінальний турнір та вісім місць у плей-оф.
Під час жеребкування Україна перебувала у четвертому кошику та за її підсумками "синьо-жовті" потрапили до першої групи, де зіграють проти Румунії, Німеччини та Кіпру.
Результати жеребкування відбору Євро-2026:
Група 1: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр.
Група 2: Фінляндія, Італія, білорусь, Мальта.
Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина.
Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія.
Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція.
Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія.
Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра.
Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія.
Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія.
Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія.
Матчі основного раунду відбору пройдуть: 9-18 грудня 2024 року, 27 січня – 5 лютого 2025 року, 3-12 березня 2025 року та 7-16 квітня 2025 року.
Нагадаємо, на минулому чемпіонаті Європи 2022 року Україна посіла четверте місце, а чинним чемпіоном є Португалія.